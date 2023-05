Enrico Oldoini, morto il regista ideatore di Don Matteo. Da "Un passo dal cielo" a "Vacanze di Natale", cinema e tv in lutto

di Redazione web

È morto il regista e sceneggiatore Enrico Oldoini, all'età di 77 anni che aveva compiuto la scorsa settimana. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato anche in diretta tv da Carlo Conti durante la cerimonia per la consegna dei premi 'David di Donatello' e il pubblico presente nello studio di Cinecittà ha tributato un applauso in ricordo dell'artista. Enrico Oldoini era ligure, nato alla Spezia nel 1946.

Morto Enrico Oldoini, da Vacanze di Natale a Don Matteo

Dopo aver frequentato a Roma l'Accademia nazionale d'Arte drammatica, ha iniziato la carriera di sceneggiatore per registi come Alberto Lattuada, Pasquale Festa Campanile, Nanni Loy, Carlo Verdone, Lina Wertmuller, Marco Ferreri, Bruno e Sergio Corbucci. È l'ideatore della fortunata serie tv della Rai, 'Don Matteo' e ha diretto la prima stagione di 'Un passo dal cielo'.

Il messaggio di De Sica

Christian De Sica, che ha lavorato con Oldoini in due stagioni di "Vacanze di Natale", nel 1990 e 1991, ha salutato il regista con una foto in bianco e nero (insieme a Lino Banfi) e poche parole: «Ciao Enrico, riposa in pace".

