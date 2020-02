Domenica In, tutti gli ospiti del 23 febbraio: da Carlo Verdone a Francesco Gabbani

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Febbraio 2020, 16:21

La 24° puntata di, in onda domenica 23 febbraio alle 14, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con un’ampia intervista all’attore e registache interverrà in studio per presentare il suo ultimo film “Si vive una volta sola”, nelle sale cinematografiche dal 26 febbraio.Ancora ampio spazio ai protagonisti di Sanremo 2020 con, che canterà il brano Viceversa con il quale si è classificato al secondo posto., con il brano Finalmente io., che canterà il suo ultimo singolo Baciami adesso., con il loro brano Dov’è, mentre, oltre a cantare la sua canzone presentata a Sanremo dal titolo Niente – Resilienza ‘74, sarà protagonista di un’ampia intervista sulla sua lunga carriera, i suoi successi e il suo amore per Teddy Reno.interverrà interpretando alcuni dei suoi celebri personaggi, per poi esibirsi cantando alcune canzoni della storia del Festival di Sanremo accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi. La regia è di Roberto Croce.