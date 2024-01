Domenica In, Biagio Antonacci super ospite di Mara Venier: la storia di Sanremo in studio

di Redazione web

Domenica 21 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la diciannovesima puntata della nuova edizione 2023/2024 di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

La puntata si aprirà con un talk che ripercorrerà la storia del ‘Festival di Sanremo’; protagonisti alcuni cantanti che torneranno ad esibirsi con le canzoni che negli anni hanno presentato con successo sul palco dell’Ariston: Albano, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Tiziana Rivale, Michele, Marina Occhiena, Silvia Mezzanotte, Scialpi e Marino Bartoletti in qualità di opinionista e profondo conoscitore della storia del Festival. A seguire, un ampio spazio con Biagio Antonacci che si esibirà cantando alcuni suoi grandi successi oltre a presentare il suo nuovo album ‘L’inizio’, uscito il 12 gennaio e già in vetta alle classifiche dopo appena una settimana.

