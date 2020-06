Domenica In, Eleonora Daniele mamma e il parto difficile: «Carlotta si era messa con la testa storta, è ancora doloroso»

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 14:34

oggi, in collegamento da casa, ha rivelato le difficoltà del parto anticipato, la nascita di Carlotta arrivata con qualche settimana di anticipo rispetto alle previsioni. Il dolore post parto e la confessione sulla prima telefonata, proprio a«Sono emozionatissima, ti ho seguita in queste domeniche, sai quanto ti voglio bene, sei una donna forte e straordinaria», ha detto la neomamma in apertura di trasmissione.- ha ammesso la conduttrice Rai - chiaramento il post operazione è più complesso. Dovevo partorire a giugno e invece Carlotta è voluta nascere subito il 25 maggio, il giorno della nascita di padre pio., la gioia però ripaga qualsiasi tipo di dolore».«È successo tutto molto velocemente - racconta ancora Eleonora Daniele - Le acque non si erano del tutto rotte, invecee il ginecologo mi ha detto di farla nascere subito. Alle 18 abbiamo preso questa decisione ed è nata, è stata la gioia più grande della mia vita».Poi la confessione sulla prima telefonata: «Sei stata la prima telefonata a cui ho risposto sei stata tu», dice a Mara Venier.