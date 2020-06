Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono separati. Una crisi irreversibile, a quanto pare, della loro lunga storia d'amore. De Martino in questi giorni si divide tra Roma (martedì esordirà con il nuovo programma Rai Made in Sud) e Napoli, Belen è al lago con la famiglia e il figlio Santiago, da dove posta video su Instagram. Oggi Domenica In con Mara Venier, dove sarà super ospite. . Una crisi irreversibile, a quanto pare, della loro lunga storia d'amore. De Martino in questi giorni si divide tra Roma (martedì esordirà con il nuovo programma Rai) e Napoli, Belen è al lago con la famiglia e il figlio Santiago, da dove posta video su Instagram. Oggi Stefano De Martino rivelerà tutto sull'amore finito in diretta Rai 1 acon Mara Venier, dove sarà super ospite.

Belen e De Martino, il vero motivo della rottura: ecco cosa pensa lui

Secondo i rumor, Stefano sarebbe stufo della presunta ingerenza dei suoceri Veronica e Gustavo e dei cognati Jeremias e Cecilia nel loro vita familiare. «Quasi un ménage a quattro quello tra Belen, Stefano, Cecilia e mamma Veronica», avrebbero rivelato le fonti. Non è tutto. L'ex ballerino di Amici non avrebbe gradito neanche la presunta disparità di trattamento subita da sua madre e sua sorella che, al contrario, avrebbero frequentato molto meno della famiglia Rodriguez la loro casa. Oggi Stefano confermerà da Mara Venier questa nuova versione dei fatti? Staremo a vedere.

La quarantesima puntata di “Domenica In”, in diretta domenica 14 giugno su Rai1 alle 14, dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma vedrà Mara Venier al timone, nonostante il piede ingessato, e avrà come protagonisti tanti amici ed ospiti in collegamento e in studio. Gianna Nannini, che ha deciso di festeggiare il suo compleanno alla Dear per poi ripercorrere alcune tappe della sua carriera ed esibirsi in una origi-nale versione del brano “La donna cannone” di Francesco De Gregori; Christian De Sica e l’attrice Giovanna Ralli saranno presenti in studio per ricordare il grande Alberto Sordi, in occasione dei 100 anni dalla sua nasci-ta (nacque il 15 giugno 1920); Eleonora Daniele, neo mamma della picco-la Carlotta, si collegherà dalla sua casa di Roma per raccontare il bellissi-mo momento che sta vivendo; Stefano De Martino si collegherà dagli Studi Rai di Napoli, per presentare la nuova edizione di “Made in Sud”, in onda su Rai2 da martedì 16 giugno in prima serata, che lo vede nelle vesti di conduttore insieme a Fatima Trotta e ai comici Biagio Izzo e Lello Arena; Nek sarà, invece, in collegamento per presentare il suo nuovo singolo “Perdonare”.



Per lo spazio informativo sulla Fase 3, sarà in collegamento il Prof. Matteo Bassetti, noto infettivologo e Direttore della Clinica Malattie In-fettive dell’Ospedale ‘San Martino’ di Genova.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 12:40

