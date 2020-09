CoComelon, il canale YouTube per bambini nato per gioco e primo in visualizzazioni negli Usa

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 14:40

Il canale, nato quasi per gioco, è riuscito a costruire un vero e proprio impero. CoComelon ha iniziato come hobby grazie a una coppia di Orange County, California, quindici anni fa, che ha deciso di realizzare brevi video animati per intrattenere i propri figli.Jay Jeon, fondatore di Treasure Studio, Inc. che crea CoComelon, ha avuto esperienza come regista e narratore. Sua moglie ha lavorato come illustratrice di libri per bambini. Insieme, i loro talenti si sono combinati per produrre il canale più visto di Youtube negli Stati Uniti con oltre 3,5 miliardi di visualizzazioni al mese. L'unico canale YouTube a battere CoComelon in termini di visualizzazioni è T-Series, un canale di streaming musicale con sede in India. «Non avremmo mai immaginato che il nostro canale potesse crescere così tanto, o che potesse attrarre un seguito così ampio e fedele», ha detto Jeon parlando a The Independent. «Siamo così stupiti ogni mese, ogni anno, e siamo così grati».«Abbiamo cercato di creare personaggi adorabili, simpatici e universalmente riconoscibili. Abbiamo iniziato a pensare a JJ, YoYo e TomTom come ai nostri figli immaginari e, nel tempo, abbiamo costruito una famiglia attorno a loro: genitori, nonni, amici animali , compagni di scuola», ha proseguito. Man mano che il pubblico del canale cresceva, i fondatori hanno prestato attenzione a ciò che risuonava con il loro pubblico. Hanno anche affrontato argomenti tempestivi come la pandemia di coronavirus per creare video insegnabili come il modo in cui un bambino dovrebbe lavarsi le mani. La formula ha funzionato, poiché CoComelon guadagna circa 120 milioni di dollari ogni anno attraverso i suoi cortometraggi animati, secondo il Wall Street Journal.