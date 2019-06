Ciao Darwin, le indagini dimostrano irregolarità: «La piscina degli incidenti non era a norma»

Venerdì 14 Giugno 2019, 16:49

è ormai finito ma non si fermano leerificatisi durante le registrazioni del programma. Diversi concorrenti hanno subito lesioni, una delle quali anche piuttosto grave, nel gioco, la cui parte finale consiste nel camminare su dei rulli scivolosi rischiando di finire in acqua.Laha svolto dei controlli dopo le denunce e ha scoperto che lanella quale veniva fatto il gioco in realtà. Di fatto non è stato indagato nessuno ma sono emerse delle irregolarità: pare infatti, come riporta Il Tempo, che l'e che questo possa essere stato il motivo delle lesioni riportate da alcuni concorrenti. Inizialmente furono sequestrati i rulli, ma pare che le irregolarità riguardino invece la piscina stessa.Il gioco in sé ha dei rischi dei quali i concorrenti sono informati, tanto che prima di parteciparvi devono tutti firmare una liberatoria. Nello scorso aprile Gabriele Marchetti e Deborah Bianchi hanno subito degli infortuni, il primo piuttosto gravi, tanto da rischiare la paralisi, così la famiglia ha deciso di sporgere denuncia e ora si attende l'esito delle indagini.