Venerdì 14 Giugno 2019, 13:02

oggi compie 58 anni, e in occasione della moglie Sonia Bruganelli ha pubblicato suuncon una dedica dolcissima al suo compagno di vita.Auguri grande uomo. Un volto in un mondo di maschere 🎭. Un uomo che non ha bisogno di gonfiare il petto e di alzare i toni per avere ragione. Il più bravo conduttore televisivo che conosca e un uomo che non ha avuto paura di perdere lo scettro di maschio alfa rendendo la propria donna indipendente economicamente e come persona. Un uomo che è padre di 5 figli per i quali rinuncia quotidianamente alla sua tanto agognata “ solitudine” AUGURI PAOLOParole che mettono in evidenza il bel rapporto che c'è tra Sonia Bruganelli e, e che per una volta non hanno attirato critiche sulla moglie del conduttore. Anzi, tanti sono i commenti di quanti si aggiungono alla signora Bonolis per fare gli auguri a Paolo. tra questi anche Cristiano Malgioglio e Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni. «Auguri uomo geniale . Showman unico. La tua straordinaria dote non è solo che sei un numero uno ma la tua ironia che rallegra il cuore. Il mio affetto da sempre», ha scritto Malgioglio, mentre nonna Ferragnez scrive: «Auguri al grandissimo Paolo! L’ho sempre ammirato sin dai tempi di Bim bum bam: già da allora aveva stregato me e le mie ragazze con il suo irrefrenabile talento».