Chiara Ferragni (in nero) da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa scortata dalla sorella Valentina (in bianco): «In bocca al lupo»

di Dajana Mrruku Una delle giornate più importanti per Chiara Ferragni oggi, 3 marzo, con il suo ritorno in televisione a Che Tempo che Fa da Fabio Fazio. La prima intervista televisiva, dopo quella rilasciata qualche giorno fa al Corriere della sera, dove l'imprenditrice digitale si è presentata vestita di tutto punto con un tailleur nero molto elegante. Dal backstage, come dimostrato nelle storie Instagram, c'era la sorella minore Valentina Ferragni, vestita, invece, di bianco. Valentina Ferragni, il look opposto a Chiara Valentina Ferragni ha accompagnando la sorella Chiara Ferragni all'intervista in diretta da Fabio Fazio a Che tempo che fa. La sorellina ha deciso di indossare un outfit totalmente opposto all'imprenditrice digitale e ha condiviso con i suoi follower uno scatto dal backstage dove appare con un viso molto triste e provato, probabilmente in tensione a causa di ciò che potrebbe succedere durante la diretta. Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 22:16

