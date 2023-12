Chiara Ferragni, Valentina difende la sorella: «Le persone non si ricordano del bene, ma solo degli errori»

di Dajana Mrruku

Le scuse di Chiara Ferragni, relative al caso Balocco, sono arrivate solo qualche ora fa. L'imprenditrice digitale si è detta terribilmente dispiaciuta della situazione e, con le lacrime agli occhi, ha ammesso la sua colpa e il suo impegno nel rimediare ai suoi sbagli. chiara donerà, infatti, un milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino, mentre impugnerà la multa nelle sedi opportune.

Intanto, la sorella Valentina Ferragni ha mostrato il supporto a Chiara con una storia su Instagram.

Valentina Ferragni in difesa della sorella Chiara

«Hai sempre fatto del bene come, ad esempio, essere in prima linea nel creare una raccolta fondi per costruire un reparto di terapia intensiva durante l'emergenza Covid e donando tu in primis, hai donato tutto il tuo cachet di Sanremo contro la violenza sulle donne e hai sempre fatto del bene, sia in pubblico, sia in privato (in silenzio).

