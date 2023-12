Giorgia Meloni contro Chiara Ferragni, Karina Cascella: «La morale da chi ha sistemato la famiglia in politica anche no, grazie»

di Dajana Mrruku

La conferenza di chiusura di Giorgia Meloni ad Atreju ha creato numerose polemiche dopo le accuse e gli attacchi mossi dalla premier nei confronti di Chiara Ferragni (mai nominata). Le parole della presidente del Consiglio sono state chiare: «Gli infuencer non sono quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari. Il vero modello a cui ispirarsi è di chi quell'eccellenza italiana la ingegna e la produce, che ha successo perché noi siamo più bravi, lo sappiamo fare meglio, e ai giovani dobbiamo insegnare che creare quei prodotti è più straordinario crearli che imparare a mostrarli». In molti, Fedez compreso, hanno interpretato queste parole come un diretto attacco alla mogie Chiara Ferragni e ha risposto a tono, ma non è il solo.

Ad aver espresso la sua opinione è stata anche Karina Cascella che ha voluto difendere la classe lavorativa di cui fa parte, quella degli influencer.

Karina Cascella, l'attacco alla Premier

L'attacco a Giorgia Meloni è arrivato poco dopo l'intervento di Fedez in difesa della moglie Chiara Ferragni, sulle sue storie Instagram: «Un vero presidente del Consiglio non parlerebbe di influencer, ma risolverebbe i problemi del Paese. Giusto o sbagliato che sia, rispetto a Chiara Ferragni, lo stabiliranno nelle sedi opportune. Mi viene da ridere ad ascoltarla perché a tutto pensa, tranne che a fare il suo dovere. Le vorrei ricordare che in questo Paese non funizona nulla! Pensa alle cose che ti competono e muovi il culetto che facciamo ridere tutto il mondo! Non avevo dubbi ci sarebbero state polemiche a riguardo...

