Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, disavventura sulla seggiovia: «Siamo bloccati, non si può né scendere e nè salire»

Valentina Ferragni,30 anni, e Matteo Napoletano, 21 anni, in vacanza sulla neve per godersi il weekend. La coppia si è rifugiata in un hotel di lusso, immerso nella natura. Questa mattina si sono svegliati con la voglia di dare inizio alla stagione sciistica. Valentina e Matteo erano pronti, perfetti, con la loro tuta da scii, guanti e casco, mentre si mostravano felici e sorridenti sulle loro storie Instagram, all'oscuro della disavventura che di li a poco li avrebbe attesi sulla seggiovia.

L'imprevisto sulla neve

«Si è rotta l'unica seggiovia per salire sulle piste, abbiamo sciato per dieci secondi, avremmo fatto massimo tre curve.

Vale e Matteo decidono, quindi, di fermarsi, non potendo fare altro, e godersi la bella giornata di sole sulla neve, sorseggiando un bicchiere di birra e facendo aperitivo a mezzogiorno.

Dopo un'ora

Fortunatamente, dopo quasi un'ora, la seggiovia ha ripreso a funzionare e la coppia ha potuto continuare a sciare e a godersi insieme questi giorni di neve prima della ripartenza di Matteo verso l'America.

