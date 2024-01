Valentina Ferragni, cambio look per la Parigi Fashion Week: «Castana solo per oggi»

di Dajana Mrruku

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono sempre più affiatati. La coppia è volata a Parigi per assistere alla settimana della moda francese e come prima sfilata in programma per la piccola tra le Ferragni c'è quella di Schiaparelli che, tra gli ospiti contava anche Zendaya e Jennifer Lopez.

Per l'occasione, Valentina ha deciso di dare un cambio radicale (ma neanche tanto) al suo look, con una chioma color castagno che ha lasciato il fidanzato senza parole.

Valentina Ferragni, il nuovo look

«Ho fatto questa follia per Schiaparelli! Sono castana, color castagna per la precisione. Solo per oggi però, anche se non mi è dispiaciuto per niente vedermi così», ha rivelato Valentina Ferragni mentre in macchina si dirigeva alla sfilata di alta moda.

Questo è un periodo molto positivo per la sorellina di Chiara Ferragni che, nonostante il pandoro gate della sorella, è riuscita a ritagliarsi dei momenti molto intimi con il fidanzato Matteo Napoletano, in Europa ancora per poco, e con la sua famiglia dopo le feste di Natale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 15:50

