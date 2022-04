Catherine Spaak, Eleonora Daniele in lacrime al telefono con la sorella: «Eravamo molto amiche»

Eleonora Daniele ricorda Catherine Spaak a Storie Italiane e non nasconde la commozione quando si collega al telefono con Agnès, la sorella della star scomparsa. La puntata del programma è interamente dedicata al ricordo dell'attrice e cantante morta ieri in una clinica romana. In onda le immagini di una delle ultime interviste in cui raccontava la malattia.

Leggi anche > Will Smith, quando Jada Pinkett rivelò: «Non volevo sposarlo, al matrimonio ho pianto»

Catherine Spaak, il ricordo di Eleonora Daniele

«Un grande dolore. Era molto altruista e generosa, ogni volta che ascoltava le storie di donne in difficoltà mi scriveva e mi chiedeva se poteva essere utile. Lei non mostrava questo lato di sé perché era elegante anche in questo modo di porsi. Sembrava algida, ma non lo era. Eravamo molto amiche», le parole di Eleonora Daniele.

Catherine Spaak, il ricordo di Eleonora Daniele

La sorella riesce a collegarsi per pochi minuti e ammette di non sapere cosa dire perché affranta. Ricorda che l'ultimo periodo della vita di Catherine Spaak è stato molto difficile. Spazio poi ai film, alle canzoni e al suo lavoro come conduttrice tv e giornalista. Catherine ha sofferto molto nella sua vita, soprattutto quando le hanno portato via la figlia Sabrina. Cinquant'anni fa denunciò di aver subito delle molestie, ma era l'unica ad ammetterlo. Grandi attori del cinema italiano le chiesero scusa molti anni dopo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Aprile 2022, 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA