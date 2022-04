Morta Catherine Spaak, aveva 77 anni. Cinema italiano in lutto

Grave lutto per il cinema italiano: è morta a 77 anni Catherine Spaak, attrice, cantante e conduttrice tv di origine belga, una star del cinema italiano degli anni '60 e '70. Catherine Spaak era ricoverata da qualche tempo in una clinica di Roma, in via Poerio, in zona Gianicolense, dove è deceduta.

Catherine Spaak, già dopo Natale non era più stata vista nella zona di via dei Coronari dove risiedeva. Era stata ricoverata in una clinica.

Sulla cresta dell'onda dai primi anni '60 (al suo debutto nel film Il Buco aveva appena 14 anni), fu protagonista della grande commedia all'italiana: celebri le sue interpretazioni in Il sorpasso, L'armata Brancaleone, Adulterio all'italiana e La matriarca. Molto affezionata alla sorella Agnès, anche lei attrice e fotografa, aveva vari matrimoni alle spalle: il primo con Fabrizio Capucci, sposato nel 1963, il secondo con Johnny Dorelli, nel 1972. Nel 1993 sposò invece l'architetto Daniel Rey, mentre l'ultimo matrimonio risale al 2013 con Vladimiro Tuselli: di recente però Catherine aveva dichiarato di essere single.

Dopo le esperienze nel cinema e nella musica era passata alla tv, che la consacrò con Harem, trasmissione che condusse su Rai3 per oltre 15 edizioni. Da qualche mese ormai la Spaak era assente dalle scene: in una delle sue ultime interviste, un anno fa, raccontò di aver avuto un'emorragia cerebrale ai tempi del primo lockdown, e successivamente delle crisi epilettiche. Aveva due figli: Sabrina Capucci, nata dal suo primo matrimonio, e Gabriele Guidi, nato dall'unione con Johnny Dorelli.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Aprile 2022, 22:53

