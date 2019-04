Caterina Balivo striglia Francesco Mandelli durante la puntata di Vieni da Me. L'attore non si presenta in studio durante la diretta. La presentatrice prima glissa: “Arriveranno altri ospiti…”. Poi durante l’intervista a Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, si accorge che il misterioso ospite è arrivato e non resiste a redarguirlo: È comparso Francesco Mandelli… Ma che fai qua? Da dove sei arrivato? Attimi di imbarazzo, ma stemperati dal sorriso.



Lui prova a giustificarsi: “Mi hanno detto di entrare e sedermi e quindi mi sono seduto”. La Balivo con ironia lo accusa di essere andato a prendere il caffè. E questo sarebbe il vero motivo del suo ritardo. Beccato.

Ultimo aggiornamento: 09:17

