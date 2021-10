Bianca Atzei, il dolore a Verissimo dopo l'aborto spontaneo: «Mi sentivo già mamma». La commozione di Silvia Toffanin

Il dolore di Bianca Atzei a Verissimo dopo l'aborto spontaneo: «Mi sentivo già mamma». La commozione di Silvia Toffanin. La cantante si racconta per la prima volta, sabato pomeriggio, la sua storia vissuta accanto al compagno Stefano Corti.

Leggi anche > X Factor 2021, Manuel Agnelli si commuove con Erio: «Mi farai fare un sacco di figure di mer*a»

Bianca Atzei, ospite sabato 23 ottobre a Verissimo, racconta per la prima volta il dramma dell’aborto spontaneo vissuto accanto al compagno Stefano Corti:«Ho sempre desiderato avere una famiglia. Dopo pochi mesi di convivenza abbiamo cercato subito di avere un figlio, ma dato che dopo un anno non arrivava siamo ricorsi alla fecondazione assistita. È stata una procedura intensa, ma è andata subito bene: vedere il test positivo è stata una gioia immensa. Pensavo di essere invincibile e mi sentivo già mamma. Non pensavo che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto perché ero così felice».

E aggiunge: «Dopo l’interruzione della gravidanza mi sono sentita in colpa. Si fa fatica a capire quello che è successo».

«Era l’ultima ecografica per uscire dai mesi di rischio, eravamo pronti a dare questa notizia meravigliosa che poi però si è trasformata in una tragedia». Ai microfoni del talk show la cantante visibilmente commossa confessa: «L’ho raccontato pubblicamente perché avevo bisogno di sfogarmi per superare questo dolore e questa rabbia. Ho capito che non solo sola. Ci sono tantissime donne che vivono questa sofferenza e si sentono in colpa come mi sono sentita io – e prosegue – vorrei dare a loro coraggio. La speranza e il desiderio sono molto più forti della tristezza e della paura che si vivono».

In un momento così difficile l’appoggio del compagno Stefano è stato fondamentale: «Mi ha dato tanta forza e coraggio. Lui si tiene tutto dentro e fa fatica a esternare i suoi sentimenti, ma ora che sono lucida, lo stimo tantissimo e sono felice di come mi abbia fatto sentire: amata e protetta. E conclude: «Questa cosa ci ha unito di più, abbiamo voglia di riprovarci e diventare genitori».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA