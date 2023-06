Berlusconi, sulla torre Mediaset “Ciao papà”. E sull'altro lato la scritta “Grazie Silvio”

“Ciao, Papà”. Così Mediaset ricorda il suo fondatore, Silvio Berlusconi, morto stamani all’ospedale San Raffaele di Milano, all’età di 86 anni. Sono due i messaggi di saluto a Berlusconi apparsi sulla Torre Mediaset di Cologno Monzese. Accanto a ‘Ciao, Papà’, sulla torre si legge anche “Grazie, Silvio”.

“Grazie Silvio” in sovrimpressione su tutte le reti Mediaset

«Grazie Silvio» accanto al logo del gruppo, in sovrimpressione su tutte le reti. Mediaset saluta anche così Berlusconi, mentre manda in onda una programmazione

speciale. Su Canale 5 è in onda dalle 10.40 uno Speciale Tg5 sulla figura e sull'operato dell'ex premier, che prosegue fino alle 18.25, per poi riprendere dalle 20 alle 24. Lo speciale è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Confermate le normali edizioni dei tg Mediaset durante la giornata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 17:04

