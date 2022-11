Belve, tensione tra J-Ax e Francesca Fagnani. Lei lo interrompe durante l'intervista: «Mi annoia»

Clima teso in studio a Belve tra J-Ax e la padrona di casa Francesca Fagnani. Ad accendere i toni è stato il cantante che, parlando di politica, ha dichiarato che: «La politica più schifosa” che abbiamo in Italia è l’attuale sinistra», una frase che la conduttrice gli ha chiesto di motivare, ma su questo i due si sono trovati in tensione.

La frecciatina

La Fagnani ha chiesto spiegazioni ad Ax che aveva appena affermato: «Una roba che potrebbe fare la sinistra italiana, ad esempio, è ribellarsi ad alcune multinazionali che pagano le tasse in Irlanda». Nello specifico aveva chiesto un esempio pratico sottolineando: «Ma senza andare sui massimi sistemi..».

Appunto che però non è piaciuto al rapper che in modo stizzito ha replicato: «Quando parlo di queste cose mi interrompono sempre» facendo riferimento a sponsor e "poteri forti". La Fagnani però senza scomporsi ha risposto in modo più che pungente: «Io la interrompo per una questione di noia, non di poteri forti […] Sponsor? A me non frega assolutamente niente, solo che non ci può ammorbare con queste cose».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 14:18

