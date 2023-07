Belen sostituita da Giulia Stabile a Tu Si Que Vales? La ballerina risponde così

di Redazione Web

Con l'uscita di Belen da Mediaset cosa cambierà a Tu Si Que Vales? Se lo chiedono in molti. Secondo alcune indiscrizioni a condurre il programma ci saranno Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Questa notizia si è diffusa immediatamente sui social e si è molto discusso del ritorno della ballerina all'interno del cast, vista come la «sostituta» di Belen. A tale proposito, la vincitrice della ventesima edizione di Amici, ha voluto fare chiarezza in merito all'argomento attraverso un commento pubblicato sul suo profilo Twitter. Andiamo a vedere cosa ha detto.

🔴 GIULIA STABILE sostituisce BELEN nella conduzione di #TuSiQueVales 🔴 — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) July 10, 2023

La risposta di Giulia Stabile su Twitter

Che Giulia Stabile fosse ormai una neo stella della televisione italiana è ormai chiaro a tutti. Ciononostante, la ballerina ha voluto fare chiarezza e ha risposto pubblicamente e senza peli sulla lingua ha spiegato di non essere al posto di nessuno ma è stata semplicemente riconfermata al programma e farà quello che ha fatto in precedenza nelle due edizioni di Tu Si Que Vales. «Scusatemi ma non sono al posto di nessuno.

Adesso non ci resta che attendere la nuova edizione di Tu Si Que Vales.

