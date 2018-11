Barbara D'Urso e il 'Mimicchio': il nuovo tormentone video dei The Jackal per "colpire" Mara Maionchi

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Anchepartecipa al nuovo tormentone del web: ripetere la parola - priva di senso -. Faccio un passo indietro e raccontiamp questa storia con calma. Iqualche settimana fa,sono partiti all'assalto di X Factor, tra parole incomprensibili e termini strani da far ripetere a concorrenti e giudici della trasmissione, come già fatto in altre occasioni (Festival di Sanremo su tutti). L'unica a non partecipare al gioco, era Mara Maionchi, che non ha mai ripetuto le parole "consigliate" dal gruppo napoletano. Nel video - postato ieri su Youtube, dei The Jackal si spiega che tutti i personaggi famosi sarebbero dei Cyborg. E che Mara Maionchi non risponde più ai comandi. Va resettata. E per farlo bisogna farle ascoltare più volte la parola "Mimicchio". E da qui l'appello - umoristico - al "popolo del web" e alla celebrità. Una missione che ancheha accolto, ripetendo più volte «Mimicchio» durante due delle sue stories su Instagram.Nella puntata precedenti di X Factor motli giudici avevano giocato con il gruppo di videomaker napoletani: sia, sia Cattelan hanno ascoltato i suggerimenti degli artisti napoletani. Ieri la partenza di una nuova serie di video sul web dei The Jackal: come detto nel video si spiega che i personaggi famosi non sono in realtà umani, ma cyborg programmati per ripetere le parole su richiesta. E cheun cyborg non più funzionante. Vediamo chi altro aderirà all'appello dei The Jackal per far "resettare" Mara. E Chissà che la volta buona non arrivi giovedì prossimo...