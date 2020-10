Ballando con le stelle, Carolyn Smith: «Il livello del cast? Qualcuno mi spiazza. Anni fa un genitore di uno dei ballerini professionisti mi aggredì»

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Ottobre 2020, 15:45

Si scaldano i "piedi" per la nuova puntata di, in onda questa sera su Rai Uno, ela giudice tecnica più temuta di tutte le edizioni, si sbilancia sulla qualità dei membri del cast di quest'anno e approfitta per raccontare qualche aneddoto sulla sua carriera. «Il livello è abbastanza alto. Ci sono almeno sei coppie che vanno molto bene e possono aspirare a raggiungere buoni risultati. All’inizio molti spaccano, poi dopo cinque o sei puntate si sgonfiano o rimangono allo stesso livello. Paolo Conticini ad esempio è partito molto bene e spero regga», dichiara in un'intervista a FQMagazine.Chi l'ha davvero stupita è il pugile: «Non è facile muovere quella massa muscolare ma ha molto ritmo e Anastasia Kuzmina lo sta guidando bene. È duro fuori e morbido dentro».invece, l'ha spiazzata: «Non lo conoscevo bene, mi sembrava molto british e invece si è presentato in costume da granchio. Mi auguro che raddrizzi il tiro, ma temo di no».però è uno show televisivo e le capacità nel ballo contano fino a un certo punto. La trasmissione si alimenta con le polemiche e perché no, anche con la giusta dose di gossip.sono i protagonisti del pettecolezzo dietro le quinte e sui giornali. «Del gossip non me ne frega molto a dire il vero. Ma l’avvicinamento nel ballo è normale, bisogna dare l’anima per far scattare l’alchimia di coppia. “No limits”, dicono ai miei allievi. Per altro Raimondo lo conosco da quando aveva dieci anni: è uno passionale che baci e abbraccia tutti. Ma non so molto su di loro: non seguo ciò che accade in settimana perché mi gusto le sorprese in diretta, senza condizionamenti».Carolyn cerca di essere un giudice imparziale perché ha vissuto a sue spese le conseguenze di un voto ingiusto. Erano gli anni '70 e durante una gara riuscì a incantare il pubblico, ma suo padre ascoltò chiaramente che i giudici complottarono per non farla vincere. Sfogò la rabbia solo dopo essere tornata a casa e si ripromise: «Non farò mai una cosa simile se diventerò giudice, non si rovinano i sogni dei ragazzi».Cerca di far rispettare il suo parere, ma questo non l'ha tenuta al riparo dagli insulti: «Sono giudice professionista dal 1982, me ne hanno dette di tutti i colori. A Ballando con le Stelle i vip non si sono mai azzardati, ma uno dei genitori dei ballerini professionisti, di cui non farò il nome, mi aggredì: “Non capisci nulla”. Rido ancora oggi».Tra gli aneddoti memorabili di Carolyn c'è anche l'incontro fortuito con. «Ero nella cucina di Clarence House quando la vidi entrare: “Hi”, mi disse. Rimasi di stucco e ricambiai a mala pena il saluto. Prese del the, salutò e se ne andò via. Mi trovavo lì perché mia mamma era una delle governanti, a servizio della Regina Madre».Nell'intervista parla anche della malattia e del momento in cui ha avuto più paura: «Mi sono spaventata quando ho visto che il tumore mi aveva tolto la coordinazione e non sentivo più i piedi. Ancora oggi ho difficoltà a camminare e a tenere le cose in mano perché i muscoli e le ossa mi fanno male. Oggi i medici sono contenti perché dopo l’operazione dello scorso ottobre il tumore non c’è più, ma è stato talmente aggressivo che se smetto la chemio rischia di tornare. Così ogni tre settimane faccio una chemioterapia biologica e andrò avanti così fino a fine anno.E sui progetti futuri: «Amo la vita e mi prendo tutto il pacchetto. Mi piace svegliarmi e iniziare un’altra giornata inventandomi nuovi progetti e sviluppando idee... Vorrei realizzare un programma tutto mio per aiutare le persone. Mi piacerebbe fare qualcosa per supportare le donne nel cambiamento e nell’accettazione, un reality reale però, niente di artificioso: le cose finte non mi piacciono».