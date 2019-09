Ascolti Tv 23 settembre, Montalbano e Striscia si confermano leader. Bene Temptation Vip

Ascolti Tv di ieri lunedì 23 settembre 2019. Vince ancora e sempre Il Commissario Montalbano su Rai1. L’episodio intitolato Gli Arancini di Montalbano è stato visto da una media di oltre 4,7 milioni di spettatori pari al 20,9% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip tiene la rotta con una media di poco superiore ai 3 milioni pari al 19,4% di share. Su Rai2 Stasera tutto è possibile 7,3%. Su Italia 1 Rambo 7,1%. Su Rai3 Indovina chi viene a Cena 5,5% e Presa Diretta 4,4%. Su Rete4 Quarta Repubblica 5,3%. Su La7 L’Uomo della Pioggia 3,1%. Su Tv8 Agente 007 Octopussy Operazione Piovra 1,5%, sul Nove Aspirante Vedovo 1,8%.





In fascia Access Prime Time vince Striscia la Notizia con il 20,6% e una media che sfiora i 5,3 milioni. Su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4,9 milioni e il 19.2%. Su Rai2 Tg2 Post 4,1%. Su Italia1 CSI 4,8%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,7%. Su Rete4 Stasera Italia 5,3%, su La7 Otto e Mezzo 7,5%. Su Tv8 Guess my Age 2%. Sul Nove Little Big Italy 1,4%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4,5 milioni (24.9%). Su Canale 5 Caduta Libera 3,2 milioni e il 18,4%. Su Rai2 Nella mia Cucina 2,4%. Al Pomeriggio Barbara d’Urso distacca di 4 punti e mezzo Lorella Cuccarini e Alberto Matano (16,9% contro 12,4%).



Martedì 24 Settembre 2019, 11:11

