La serata tv di mercoledì 21 novembre non ha fatto registrare exploit negli ascolti. Non è stato un mercoledì da leoni, del resto non c'erano partite. In una manciata di punti si sono contesi il successo di tappa tre programmi. Il film di Rai1 Il segreto dei suoi occhi ha portato a casa il 14% di share e 3,1 milioni di spettatori di media. Seguono Un natale al Sud di Canale 5 con il 12,8% di share. Terzo posto per Chi l’ha visto? su Rai3 con i suoi fedelissimi che timbrano l’11,7%, poi l’ispettore Coliandro su Rai2 con il 10,1 che precede Harry Potter e il principe mezzosangue su Italia 1 al 7,8%, Chiambretti con #Cr4 La Repubblica delle donne al 4,7% su Retequattro e Atlantide su La7 al 3%.In seconda serata pareggio tra il Costanzo Show su Canale 5 e Porta a Porta su Rai 1, entrambi con l’11,2% di share. Bene anche Tg3 Linea Notte al 9,4%. All'ora di cena I Soliti Ignoti e Striscia la Notizia si dividono gran parte del bottino, sfiorando la media dei 5 milioni. Bene l'attualità con Otto e mezzo su La7 all’8% e Stasera Italia su Retequattro al 5,9%.