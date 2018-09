Ascolti tv, boom per gli azzurri ai Mondiali di Volley

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Boom per la pallavolo in tv. Il match dei mondiali di volley tra Serbia e Italia è stato visto su Raidue da una media di oltre 3 milioni e 200 mila spettatori, pari al 13,4% di share. A seguire ancora sport con 90° Minuto, 904mila spettatori e 8% di share.Su Raiuno il film Io che amo solo te, con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti, ha intrattenuto davanti al video una media di 3 milioni di spettatori. Porta a Porta, con Antonio Tajani intervistato da Bruno Vespa, ha registrato poco più di un milione e l'8,5% di share.Su Rai Tre Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli ha portato a casa una media di 2 milioni di fedelissimi e il 10%. Su Canale5 il film 50 sfumature di grigio ha totalizzato 1,8 milioni e 9,3% di share. A seguire Pressing ha raggiunto la media di 430 mila spettatori e poco più del 7%.Su Retequattro per la soap spagnola Il Segreto 1,3 milioni di spettatori e 6% di share. All'ora di cena solito testa a testa tra Lilli Gruber e Barbara Palombelli, intorno al 5% di share. Per entrambe circa un milione e 200 mila spettatori di media.