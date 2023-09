Ascolti Tv 8 settembre 2023, Techeteche Show con Fiorello al 20,8% di share. Estate in diretta supera Pomeriggio 5

Ascolti Tv venerdì 8 settembre 2023, in prima serata su Rai1 l’ultima puntata di TechetecheShow dedicata a Fiorello ha conquistato 3.145.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale5 il film in prima visione The Last Duel 1.047.000 spettatori con share dell’8.2%. Su Rai2 N.C.I.S. 623.000 (3.8%) e N.C.I.S. Hawai’i 513.000 (3.9%). Su Italia1 il finale di stagione di Chicago P.D. 1.172.000 (8.1%). Su Rai3 Preghiera per Willy Monteiro 277.000 (2.2%). Su Rete4 Il Terzo Indizio in replica 965.000 (7.4%). Su La7 Il federale 479.000 e il 3.1%. Su Tv8 I delitti del BarLume A bocce ferme 312.000 (2.1%). Sul Nove la nuova edizione di Bake Off Italia Dolci in Forno debutta con 322.000 spettatori e il 2.1%, su RealTime 516.000 spettatori con il 3.4% (simulcast canali Discovery 1.150.000 e il 7.6%). Su Iris Il miglio verde 541.000 pari al 4.5%.

In fascia Access Prime Time su Canale5 Paperissima Sprint Estate 2.455.000 spettatori pari al 14.6%. Su Rai2 Tg2 Post Estate 626.000 (3.7%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.105.000 con il 6.7%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema 802.000 (5.4%), Atletica Leggera 749.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Stasera Italia 804.000 (5%) e 950.000 (5.6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.449.000 spettatori pari al 28.3%. Su Canale5 Caduta Libera 1.912.000 spettatori (16.4%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Il Paradiso delle Signore in replica 925.000 con il 12.2%, Tg1 1.001.000 e 14.1%, Estate in Diretta 1.465.000 con il 18.5% (presentazione a 1.181.000 e il 16%). Su Canale5 Beautiful 2.471.000 (21.5%), Terra Amara 2.478.000 (23.4%), La Promessa 1.808.000 (21.7%). A seguire Pomeriggio Cinque 1.212.000 spettatori (16.7%) nella prima parte, 1.281.000 (16.6%) nella seconda e 1.131.000 spettatori (13.6%) nei Saluti. Su Rai2 la partita per le Qualificazioni agli Europei Under 21 Lettonia-Italia 426.000 spettatori pari al 5.7% di share.

In seconda serata su Rai1 Meraviglioso Modugno Show 628.000 spettatori con il 9.9%. Su Canale5 Tg5 Notte 318.000 (6.4%). Su Rai2 Calcio Totale Estate 220.000 pari al 3.1%. Su Rai3 Tg3 Linea Notte 249.000 spettatori con il 3.9%. Su RealTime Il Castello delle Cerimonie riparte da 344.000 spettatori (3.3%).

