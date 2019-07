Ascolti Tv 7 luglio 2019, Terence Hill in replica è fiacco e le Streghe non hanno potere sullo share

Ascolti Tv di domenica 7 luglio 2019. Su Rai1 Terence Hill in replica batte la fiacca. Sotto i 2 milioni di media Un Passo dal Cielo 4 che fa il 12,4% di share. Meglio Canale 5 con la prima tv di Vittoria e Abdul (2 milioni e il 13,3%). Su Rete4 Quarto Grado 7,8%. Su Italia1 Come Ti Rovino le Vacanze 5,9%. Su Rai3 Flightplane Mistero in Volo 5,9%. Su Rai2 l’esordio con un triplo episodio del nuovo Streghe 4,2% di media. Su La7 Atlantide Speciale 3,2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 2,4%. Sul Nove Little Big Italy 2,1%.



Nella fascia Access Prime Time Techetechetè su Rai1 supera il 20% con Renato Zero (3,4 milioni e 20,5%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,4 milioni e 14,9%. Su Italia1 CSI 5,2%. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena 4,9%. Le Universiadi su Rai2 al 3,4%. Su La7 Uozzap! Classic 2,6%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,5%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 1,9%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3 milioni e 22,3%, su Canale 5 Caduta Libera 16%. La finale dei Mondiali di calcio femminile Stati Uniti-Olanda su Rai2 13,4%. Su Tv8 la gara di Moto GP 6,7%. Lunedì 8 Luglio 2019, 10:56

