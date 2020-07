Ascolti Tv 6 luglio 2020, Made in Sud meglio delle Iene. Ghost supera Mission

Ascolti Tv lunedì 6 luglio 2020. Su Rai1 Il Giovane Montalbano ha sfiorato i 3,9 milioni di spettatori pari al 20,5% di share. Su Canale 5 Baarìa ha registrato l’8,3%. Su Rai2 Made in Sud l’8,3%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Speciale Chico Forti 6,2%. Su Rai3 C’era una volta in America l’8,1%. Su Rete4 Quarta Repubblica il 6,4%. Su La7 Mission Omaggio a Ennio Morricone 2,3%. Su Tv8 Gangs of London 1 l’1%, sul Nove Ghost 3,2% .



In fascia access su Rai1 il ricordo di Morricone di Fabio Fazio in Che tempo che Fa ottiene il 17,9%, Techetechetè 20,5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 15%. Su Rai2 Tg2 Post 5,7%. Su Italia1 CSI il 4,2%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane il 6,1%. Su Rete4 Stasera Italia 5,4% nella prima parte e 5,2% nella seconda, mentre su La7 In Onda 4,8%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,2% e sul Nove Little Big Italy 1,6%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 23,5%. Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 15,9%. Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 10:55

