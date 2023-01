Ascolti Tv 6 gennaio 2023, alla Lotteria Italia vince Amadeus

Ascolti tv 6 gennaio 2023 in prima serata su Rai1 – dalle 20.49 alle 23.59 – Soliti Ignoti Lotteria Italia 4.813.000 spettatori pari al 28.7% (l’anno scorso andò così: 5.186.000 e 24%). Su Canale 5 Il giorno più bello del mondo 1.686.000 (10.4%). Su Rai2 La Befana vien di notte 756.000 (4.3%). Su Italia 1 Batman vs Superman: Dawn of Justice 674.000 (4.1%). Su Rete4 Shall We Dance? 670.000 (4%). Su Rai3 I Magnifici 4 della Risata 599.000 (3.4%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 523.000 (3%). Sul 20 Robin Hood 552.000 (3%). Su Rai4 Iron Mask La leggenda del dragone 405.000 (2.3%). Su Iris Changeling 420.000 (2.5%). Su La7 i documentari di The Royals 335.000 (2.5%). Su Tv8 Super 8 245.000 (1.4%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 3.047.000 (16.1%). Su Rai2 Tg2 Post 802.000 (4.2%). Su Italia1 NCIS 1.371.000 (7.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.141.000 (6.1%), Un Posto al Sole ha appassionato 1.245.000 (6.5%). Su Rete4 Controcorrente 781.000 (4.2%) e 840.000 (4.4%). Su La7 In Onda 895.000 (4.7%). Su Tv8 4 Hotel 601.000 (3.2%). Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics 385.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.742.000 (23.3%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.743.000 (17.2%). Su Rai2 Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo 696.000 (3.9%).

In Seconda Serata su Rai1 Concerto dell’Epifania 819.000 (13.4%), In Vacanza con Viva Rai 2! 345.000 (9.3%). Su Canale 5 Tg5 Notte 671.000 (8.3%), La Ricerca della Felicità 299.000 (6.9%). Su Rai2 A Tutto Calcio con il ricordo di Gianluca Vialli 341.000 (3.2%). Su Italia1 la replica di Ciao Gianluca Ricordando Vialli 354.000 (4.9%). Su Rai 3 L’Arte della Felicità 214.000 (1.9%). Su Rete 4 il film Midnight in Paris 206.000 (2.9%). Sul Nove La Confessione, con l’intervista a Enrica Bonaccorti, 254.000 (1.8%).

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA