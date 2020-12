Ascolti Tv 6 dicembre 2020, Linea Verde boom con oltre 4,2 milioni di media spettatori

Ascolti Tv domenica 6 dicembre 2020. Su Rai1 Vite in Fuga ha conquistato una media di 4.429.000 spettatori pari al 17,7% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso, in onda dalle 21.53 alle 25.23, ha registrato 2.320.000 spettatori (13,5%). Su Rai3 Che Tempo che Fa 2.490.000 (9,2%) e Che Tempo che Fa il Tavolo con Ligabue 1.355.000 (7,2%). Su La7 Non è l’Arena 1.475.000 (5,4%) nella prima parte e 1.074.000 (6,7%) nella seconda con un finale pirotecnico tra Nunzia De Girolamo e Daniele Leali sul caso Genovese. Su Italia 1 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile 1.878.000 (7,4%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 1.414.000 (5,1%) e NCIS New Orleans 1.180.000 (4,4%). Su Rete4 Non ci resta che piangere 1.165.000 (4,9%). Su Iris Vi Presento Joe Black è la scelta di 568.000 spettatori con il 2.7% di share. Su Tv8 I Delitti del BarLume Ritorno a Pineta 430.000 (1,7%). Sul Nove Natale in Affitto 383.000 spettatori (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti 4.956.000 (18%), su Canale 5 Paperissima Sprint 3.243.000 (11,8%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa 1.693.000 (6,4%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.052.000 (3,9%) nella prima parte e 1.169.000 (4,2%) nella seconda. Su Italia1 CSI 1.125.000 (4,1%). Sul Nove Little Big Italy 506.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 4.968.000 (20,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.339.000 (13,8%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 797.000 (3,7%) nella prima parte e 866.000 (3,6%) nella seconda. Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.353.000 (13,4%). Su TV8 il GP di Formula1 di Sakhir 1.584.000 (6,2%). Il Tg1 delle 20 registra 6.150.000 (23,4%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 l’Angelus 3.143.000 spettatori (22,2%) e a seguire l’exploit di Linea Verde con Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli che registrano una media record di 4.202.000 spettatori (22,9% di share). Domenica In ottiene 3.211.000 (16,1%) nella prima parte e di 2.980.000 (15,8%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera 2.457.000 (12,4%). Su Canale 5 Domenica Live con 2.571.000 (13,1%). Su Rai2 Quelli che Aspettano 1.162.000 (5,9%) e Quelli che il Calcio 1.243.000 (6,6%); Su Rai3 Mezz’Ora in più 1.595.000 (8,3%) e Kilimangiaro da 1.778.000 (8,9%). Su La7 L’Aria di Domenica con Myrta Merlino 517.000 (2,6%) nella prima parte e 408.000 (2,2%) nella seconda.

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 665.000 (5,2%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 608.000 (15,1%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 1.043.000 (6,5%) e L’Altra DS 327.000 (3,8%). Su Italia1 Pressing Serie A 501.000 (6,4%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 446.000 (4,5%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Dicembre 2020, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA