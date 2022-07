Ascolti Tv 3 luglio 2022, la Mina di Serena Rossi piace anche in replica. Boom per Tg2 Post

Ascolti del 3 luglio 2022 in prima serata su Rai1 la replica della fiction Mina Settembre con Serena Rossi è vista e rivista da una media di 2.473.000 spettatori pari al 17,4% di share. Su Canale5 il film Room 1.253.000 (9,4%). Su Rai2 9-1-1 colleziona 936.000 spettatori (6,3%) e 9-1-1 Lone Star 855.000 (6,1%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate 796.000 (5,7%). Su Italia1 Supereroe per caso 792.000 (5,5%). Su Rete4 il film Perfetti sconosciuti è stato rivisto da 650.000 spettatori (4,6%). Su La7 Non è l’Arena in replica 653.000 (4,4%) e 453.000 (5,4%). Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 490.000 (3,6%). Sul Nove la replica di Only Fun Comico Show 299.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.872.000 (19,4%). Su Canale5 Paperissima Sprint 1.804.000 (12,2%). Su Rai2 Tg2 Post 1.091.000 (7,4%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 897.000 (6,1%). Su Rai3 la finale Italia-Spagna dei Mondiali di Pallanuoto 947.000 (6,6%). Su Rete4 Controcorrente 587.000 (4%) e 833.000 (5,6%). Su La7 la replica del Palio di Siena 558.000 (3,8%). Sul Nove Little Big Italy 240.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.192.000 (25,8%). Su Tv8 la differita del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula1: 1.880.000 (14.4%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 1.362.000 (11,2%). Su Rai2 N.C.I.S. New Orleans 245.000 (2,1%) e N.C.I.S. Los Angeles 323.000 (2,4%). Su Italia1 C.S.I. Miami 406.000 (3%). Su Rai3 Tg Regione 1.443.000 (11,3%). Su Rete4 Tempesta d’Amore 516.000 (3,7%).

Nel daytime da segnalare il boom su Rai1 di Linea Verde Estate con 2.697.000 spettatori di media e 24,5% di share. Su Rai2 nel pomeriggio l’arrivo della tappa del Tour de France: 1.279.000 spettatori di media e 12,9% di share.

In seconda serata su Rai1 va forte lo Speciale Tg1 con 1.507.000 spettatori di media e 17,5% di share.

