Ascolti Tv 3 agosto 2023, nel Preserale oltre 3,1 milioni per Reazione a Catena

Ascolti Tv giovedì 3 agosto 2023, in prima serata su Rai1 l’ultima puntata di Noos L’avventura della conoscenza ha conquistato 1.970.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale5 Michelle Impossible & Friends in replica 1.414.000 spettatori con share del 13%. Su Rai2 la nuova stagione di Squadra Speciale Cobra 11: 740.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Chicago Fire 1.055.000 pari al 7.4%. Su Rai3 Il coraggio di essere Franco 760.000 (5.4%). Su Rete4 Deja vu Corsa contro il tempo 640.000 spettatori (5.1%). Su La7 In Onda Estate Prima Serata 673.000 e il 4.8%. Su Tv8 The Core 276.000 (2.2%). Sul Nove La leggenda di Zorro 401.000 spettatori (3.2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.960.000 spettatori con il 19.4%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.167.000 spettatori pari al 27.8%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera 1.617.000 (14.6%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Agosto 2023, 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA