Ascolti Tv 31 luglio 2023, Temptation Island chiude una stagione super

Ascolti Tv lunedì 31 luglio 2023, in prima serata su Canale 5 – dalle 21.40 alle 0.41 – l’ultima puntata della decima edizione di Temptation Island ha conquistato una media di 3.559.000 spettatori pari al 28.1% di share. Un successo sancito dalla media delle sei puntate di questa edizione di Temptation Island: 3.496.000 spettatori e il 26.44% di share. Su Rai1 la fiction Il Giovane Montalbano 2.712.000 spettatori pari al 17.4%. Su Rai2 Che Todd Ci Aiuti 459.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia1 la replica de Le Iene Presentano Inside 607.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Report in replica 856.000 e 5.3%. Su Rete4 Nico 662.000 con il 4.4% di share. Su La7 il film Il Giovane Hitler 338.000 e 2.7%. Su Tv8 la prima stagione di Gomorra La Serie 200.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Only Fun – Comico Show 452 .000 e 2.9%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.892.000 spettatori con il 17.7%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.200.000 (27.3%). Su Canale 5 Caduta Libera 1.633.000 (14.3%).

Nel daytime i talk estivi: su Rai3 Agorà Estate 147.000 pari al 3.8% di share. Su Rai1 Camper in Viaggio 1.270.000 con il 17.5% e Camper 1.668.000 e 16.4%. Estate in Diretta 1.383.000 e 18.1%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 238.000 e 4.8%. Omnibus 94.000 con il 3.4% e 168.000 (4.3%). A seguire Coffee Break Estate 177.000 pari al 4.4%.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA