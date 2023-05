Ascolti Tv 30 aprile 2023, Fazio fa capire che potrebbe lasciare la Rai. La7 è ultima con Re Carlo al posto di Giletti

Ascolti tv 30 aprile 2023, in prima serata su Rai1 La Sposa in replica ha conquistato una media di 2.706.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.307.000 pari al 12.4% con Fabio Fazio che dice a Ficarra e Picone vi ospiterò anche nella prossima occasione ma chissà dove saremo (ogni riferimento alla trattativa per il rinnovo con la Rai non è puramente casuale) e Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.650.000 pari all’11.2%. Su Canale5 Lo Show dei Record Remix 1.866.000 e 12.1%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside 1.245.000 pari al 7.7%. Su Rai2 Crossword Mysteries Proposta con omicidio 880.000 (4.8%). Su Rete4 Zona Bianca 594.000 (4.2%). Su Tv8 Blacklight 390.000 (2.2%). Sul Nove Little Big Italy 369.000 (2%). Su La7 Carlo, il nuovo re 358.000 pari al 2%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Affari Tuoi 4.344.000 (23.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.745.000 e 14.8%. Su Rete4 Controcorrente 713.000 (3.9%) e 640.000 (3.4%). Su La7 In Onda 616.000 (3.3%). Su Tv8 4 Ristoranti 476.000 pari al 2.6%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità Weekend 3.616.000 con il 23.8%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 2.653.000 (17.8%). Su Rai2 90° Minuto 658.000 (5.1%) e 548.000 (3.7%) nella seconda parte chiamata Tempi Supplementari.

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.554.000 con il 19.2% nella prima parte, 2.086.000 con il 17.9% nella seconda e 1.588.000 con il 14.2% nella terza. A seguire Da Noi… A Ruota Libera 1.754.000 con il 15%. Su Canale5 Verissimo 2.256.000 (20.5%) nella prima parte e 2.144.000 (18.1%) nei Giri di Valzer.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Maggio 2023, 10:54

