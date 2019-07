Ascolti Tv 29 luglio 2019, per giovani e donne è generazione Temptation

Ascolti Tv di lunedì 29 luglio 2019. Grande successo di Temptation Island che si conferma leader assoluto della prima serata con share record del 24,7% (che sale al 28,8% sul pubblico dei 15-64enni) e una media di 3.875.000 telespettatori. La sesta puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi del 38,3% di share e di 4.353.000 di telespettatori. Il 48,2% sul target 15-24 anni. Sulle donne 20-24enni addirittura il 62,7%. Su Rai1 il film Black or White è stato visto da 2.463.000 spettatori pari al 13,6% di share. Su Rai2 Hawaii Five O 5,9%. Su Italia 1 Act of Valor 4,9%. Su Rai3 La Mano sulla Culla 5,6%. Su Rete4 Gone 2,3%. Su La7 20.000 Leghe Sotto i Mari 2,5%. Su Tv8 Agente 007 Al servizio segreto di Sua Maestà 1,8%. Sul Nove Il Mistero Di Sleepy Hollow 2%.



Nella fascia Access Prime Time Paperissima batte Techetechetè: 3.285.000 spettatori (17,1%) per Canale 5 contro 3.087.000 spettatori (16,1%) di Rai1. Su Rai2 Tg2 Post 4,8%. Su Italia1 CSI 4,4%. Su Rai3 VoxPopuli 4,9% e Un Posto al Sole 7,7%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 5,1% nella prima parte e 5,3% nella seconda. Su La7 In Onda 6,5%. Su Tv8 4 Ristoranti 3,3%. Sul Nove O’ Mare Mio 0,8%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.269.000 spettatori (23,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.341.000 (17,5%). Su Sky Sport 24 il sorteggio del Calendario di Serie A 2019/20 visibile solo agli abbonati registra 246.000 spettatori e l’1,9% di share. A mezzogiorno il 17% e 1,9 milioni di spettatori hanno visto su Rai 1 i funerali del carabiniere ucciso. Martedì 30 Luglio 2019, 12:52

