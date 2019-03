Ascolti Tv 28 marzo 2019. Rai1 fa breccia con un'altra fiction. Colorado non vola. Amadeus-Striscia, che duello

Ascolti Tv di giovedì 28 marzo 2019. Nella serata di ieri, giovedì 29 marzo 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction Mentre Ero Via ha conquistato 5,4 milioni di media spettatori, pari al 23,9% di share. Su Canale 5 Io Vi Troverò è stato visto da oltre 2 milioni di spettatori (9,4%). Su Rai2 il film in prima visione Prima di Lunedì, andato in onda al posto di Popolo Sovrano spostato al venerdì in seconda serata, ha fatto il 5,3% di share. Su Italia 1 la nuova edizione di Colorado, con Belen Rodriguez e Paolo Ruffini, l’8,7%. Su Rai3 Il Ponte delle Spie 4,8%. In crescita su Rete4 il programma di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio con una media di 940.000 spettatori con il 5,3% di share. Su La7 Piazza Pulita 971.000 spettatori e 5,5%. Su Tv8 Angeli e Demoni segna 2,2%. Sul Nove il programma di inchiesta Sirene 1,2%.



All’ora di cena Soliti Ignoti supera i 5 milioni di media spettatori con il 20,2%. Su Canale 5 Striscia La Notizia 4,7 milioni e 18,6%. © RIPRODUZIONE RISERVATA