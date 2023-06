Ascolti Tv 28 giugno 2023, Under 21 al 23,5%. Chi l'ha Visto? supera New Amsterdam

Ascolti Tv mercoledì 28 giugno 2023, in prima serata su Rai1 l’incontro Italia-Norvergia, valevole per gli Europei di calcio Under 21, ha conquistato una media di 4.010.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 la serie New Amsterdam è stata seguita da 1.567.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso 1.022.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes Gioco di ombre 719.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.849.000 spettatori, share del 12.9%. Su Rete4 Zona Bianca 684.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 Atlantide Album 371.000 e share del 3.4%. Su Tv8 Name That Tune Indovina la Canzone 324.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Al Posto Tuo 286.000 spettatori con l’1.7% di share.

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.544.000 spettatori con share del 15.2%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.946.000 (24.9%). Su Canale 5 Caduta Libera 1.890.000 (16.5%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA