Ascolti Tv 23 giugno 2021, Cristiano Ronaldo riesce a svegliare Notti Europee

Ascolti Tv 23 giugno 2021. In prima serata su Rai1 Portogallo-Francia ha conquistato una media di 6.414.000 spettatori pari al 30% di share (primo tempo a 6.420.000 e il 29,8%, secondo tempo a 6.408.000 e il 30,3%), tanti spettatori anche per il pre e post gara (4.126.000 e 21,1%). Su SkySportUno Portogallo-Francia è stata seguita da 494.000 abbonati (2,3% di share). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.307.000 (12,4%). Su Canale5 Grand Hotel Intrighi e Passioni 1.625.000 (9%). Su Rai2 il film Ricetta per un inganno 908.000 (4,2%). Su Italia1 il film Il ricco, il povero e il maggiordomo 806.000 (4%). Su Rete4 Zona Bianca 668.000 (3,9%). Su La7 Atlantide Storia di Uomini e di Mondi 221.000 (1,5%). Su Tv8 la replica di Name That Tune Indovina la Canzone 380.000 (2,2%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 225.000 (1%). Su RaiPremium si difende bene anche in replica la fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore 446.000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Paperissima Sprint 2.429.000 (12,1%). Su Rai3 Nuovi Eroi 925.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.606.000 (7,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.105.000 (5,5%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.078.000 (5,7%) nella prima parte e 887.000 (4,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.059.000 (5%). Su Italia1 C.S.I. 893.000 (4,5%). Su Tv8 4 Hotel 405.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 283.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.563.000 (24,3%). Su Canale5, in replica, Caduta Libera 1.928.000 (13,7%).

In seconda serata su Rai1 Notti Europee 1.160.000 (12,8%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 647.000 (9%). Su Canale5 Tg5 Notte 403.000 (6,2%). Su Italia1 Mi fido di te 353.000 (5,1%). Su Rete4 Confessione Reporter Estate 173.000 (4%). Su Rai2 Anni 20 Estate 246.000 (2,1%). Su La7 TgLa7 informa 53.000 (1,4%).

Nel daytime vanno forte su Rai 1 Storie Italiane 947.000 (19,3%) e 1.136.000 (19,5%), È sempre mezzogiorno 1.946.000 (17,9%), Oggi è un altro giorno 1.872.000 (15,9%), La Vita in Diretta 2.361.000 (24,7%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 11:12

