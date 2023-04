Ascolti Tv 23 aprile 2023, Linea Verde medaglia d'oro del daytime domenicale

Ascolti domenica 23 aprile 2023, in prima serata su Rai1 la fiction in replica La Sposa è stata seguita da una media di 2.478.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record 2.381.000 e il 15.9% di share. Su Rai2 il debutto della serie di film tv Crossword Mysteries Un Cruciverba da Morire 867.000 con il 5%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside 960.000 con il 6% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.178.000 (12.5%) mentre Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.607.000 (12.1%). Su Rete4 Zona Bianca 511.000 con il 3.9%. Su La7 Il Processo di Norimberga 354.000 e 2.6%. Su Tv8 Honest Thief 279.000 (1.7%). Sul Nove Little Big Italy 335.000 (2.2%).

In fascia Access Prime Time du Rai1 Affari Tuoi 3.940.000 con il 22.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.859.000 con il 16.5%. Su rai3 la presentazione di Che Tempo che fa 1.167.000 e 7%). Su Rete 4 Controcorrente 614.000 (3.6%) e 587.000 (3.3%). Su La7 In Onda 754.000 e il 4.3%. Su Tv8 Quattro Ristoranti 468.000 pari al 2.7% di share.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.561.000 (26%). Su Canale 5 Avanti un Altro Story 2.435.000 (18.2%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 410.000 (3.8%) mentre Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 453.000 e 3.4%.

Nel daytime da segnalare su Rai1 la Santa Messa 1.455.000 con il 21.6%, L’Angelus 2.009.000 (23.3%), Linea Verde 2.827.000 con il 24.2%, Domenica In 2.538.000 (21.3%), 1.887.000 (18.2%), 1.530.000 (15.7%), Da Noi A Ruota Libera 1.464.000 (14.8%). Su Canale 5 Verissimo 2.125.000 (22%) e 1.971.000 (19.4%).

In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva 737.000 (8.2%), su Italia1 Pressing 540.000 (5.7%) e 452.000 (9.3%).

