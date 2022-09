Ascolti Tv 22 settembre 2022, Uomini e Donne e Reazione a Catena sfiorano il 30% di share

Ascolti del 22 settembre 2022 in Prima Serata su Canale5 Grande Fratello Vip è stato seguito da 2.266.000 spettatori pari al 19,5% di share (Grande Fratello Vip Night 910.000 e 30,5%). Su Rai1 Porta a Porta Politiche ‘22 registra 1.526.000 spettatori e il 9,6% di share. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Nudi per la Vita 1.198.000 (6,5%). Su Italia 1 Max Angioni: Miracolato 932.000 (6,1%). Su La7 PiazzaPulita 879.000 (6,6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 767.000 (5,7%). Su Rai3 Criminali come Noi 753.000 (4,3%). Su Tv8 Francia-Austria 605.000 (3,1%). Sul Nove Nemico Pubblico 429.000 (2,7%). Su Sky Uno/+1 e on demand, X Factor è stato visto da 691mila abbonati di media con il 3,2% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 3.914.000 (19,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.146.000 (15,7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.378.000 (7%) e Un Posto al Sole 1.558.000 (7,7%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.140.000 (5,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.375.000 (6,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.084.000 (5,5%) e 1.062.000 (5,2%). Su Rai2 Tg2 Post 940.000 (4,6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! 496.000 (2,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.167.000 (27,9%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.708.000 (19,1%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 2.346.000 (14,7%).

In Seconda Serata Su Rai1 il Tg1 867.000 (10%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan 340.000 e 2,9% (Ancora Cinque Minuti su Rai 2: 195.000 e 2,3%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 Unomattina 759.000 (18,2%), Storie Italiane 763.000 (20,2%) e 806.000 (18,2%). Su Canale5 Mattino Cinque News 950.000 (21,8%). In tarda mattinata su Rai1 È Sempre Mezzogiorno 1.432.000 (15,8%). Su Canale 5 Forum 1.421.000 (21,7%). Su Rai2 I Fatti Vostri 338.000 (6,7%) e 654.000 (7,6%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.425.000 (14,8%), Il Paradiso delle Signore 1.615.000 (20%), La Vita in Diretta 1.829.000 e 21,8% (presentazione 1.388.000 – 18,1%). Su Canale 5 Uomini e Donne 2.620.000 e 27,9% (finale 2.310.000 – 27.4%). La striscia quotidiana di Amici 1.828.000 (22,8%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7: 1.756.000 (22,3%), Pomeriggio Cinque 1.398.000 (17,8%) e 1.221.000 (14,6%) nella parte dedicata alle Elezioni (saluti 1.177.000 e 12,6%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 11:07

