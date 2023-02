Ascolti Tv 22 febbraio 2023, Michelle Hunziker fa centro con Eros e Aurora

Ascolti mercoledì 22 febbraio 2023, in prima serata su Canale5 la prima puntata di Michelle Impossible & Friends ha conquistato una media di 2.824.000 spettatori con il 21.3% di share. Su Rai1 Piccole donne in prima visione 1.859.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Mare Fuori 3 è visto da 1.329.000 spettatori (8.1%). Su Italia1 Rampage Furia animale 935.000 (5.3%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.861.000 e l’11.5%. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata 614.000 spettatori (4%). Su La7 Atlantide 440.000 spettatori pari al 3.3%. Su Tv8 Name that Tune – Indovina la Canzone 421.000 (2.6%). Sul Nove Pelham 123 Ostaggi in metropolitana 245.000 (1.4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.555.000 e 22.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia 3.523.000 e 17.2%. Su Rai2 Tg2 Post 955.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.427.000 e il 6.9%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.370.000 (6.7%), Un Posto al Sole 1.684.000 (8.2%). Su Rete4 Stasera Italia 941.000 (4.6%) e 820.000 (4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.547.000 (7.5%). Su Tv8 100% Italia 450.000 (2.2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 543.000 (2.6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.537.000 (27.1%). Su Canale5 Avanti un Altro 3.560.000 (22%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 473.000 (7.8%). Su Canale5 Tg5 Notte 685.000 (19.6%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan su Raidue 359.000 (4.7%) e Ancora Cinque Minuti su Raidue a 214.000 e il 3.9%. Su Italia1 Guardians of the Tomb 365.000 (4.6%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 503.000 (7.4%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali 103.000 (2.7%). Su La7 TgLa7 Notte 165.000 spettatori (4%).

Nel daytime al pomeriggio spopola Uomini e Donne ottiene 2.691.000 spettatori pari al 26.5%

