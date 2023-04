Ascolti Tv 20 aprile 2023, vincono Un passo dal Cielo e Tv8 con la Roma. Fiorello super

Ascolti 20 aprile 2023 in Prima Serata su Rai1 la fiction Un Passo dal cielo 7 ha conquistato una media di 3.658.000 spettatori pari al 19.6%. Su Tv8 il quarto di finale di Europa League Roma-Feyenoord ha raggiunto la media di 2.036.000 spettatori con il 10.6% di share (pre e post nel complesso: 1.932.000 – 9.9%, primo tempo: 1.834.000 – 8.5%, secondo tempo: 2.095.000 – 10.7%, tempi supplementari: 2.228.000 – 14.3%). Su Sky Sport Uno l’incontro di Europa League Sporting-Juventus 459.000 e il 2.2%. Su Canale 5 Un Boss in Salotto 1.916.000 e il 10.4% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio 924.000 con il 6.2% di share. Su La7 Piazza Pulita 790.000 e 5.4%. Su Italia 1 – dalle 21.44 all’1.02 – Back to School 801.000 e 5.6%. Su Rai3 Splendida Cornice 954.000 e 4.6%. Su Rai2 After2: 517.000 e 2.6%. Sul Nove Faking It Bugia o Verità? 391.000 e l’1.9%. Su Sky Uno Pechino Express 348.000 e l’1.7%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.168.000 e 21%. A seguire Affari Tuoi 4.435.000 con il 20.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.547.000 e 16.6%. Su Rai2 Tg2 Post 693.000 con il 3.2%. Su Italia1 NCIS 1.259.000 con il 5.9%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.497.000 (7.4%), Un Posto al Sole 1.595.000 (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia 761.000 (3.8%) e 656.000 (3.1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.517.000 (7.2%). Su Tv8 Uefa Europa League 572.000 con il 2.8%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 559.000 con il 2.7%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.930.000 (25.9%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.058.000 (20.9%).

Nel daytime al mattino e a tarda notte in replica da segnalare l’exploit di Fiorello. Su rai2 Viva Rai2! 871.000 spettatori con il 18.1% di share. Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 219.000 con il 7.6%.

