Ascolti Tv, nel 2022 La7 è la rete generalista che cresce di più nella giornata (+10%)

Eccellenti ascolti per La7 che nell’anno 2022 è risultata essere la sesta rete assoluta in prime time (20.30/22.30) con il 4,82% (+4%), davanti a Retequattro. Nella giornata (07.00/02.00) share del 3,72%, permettendo alla rete di essere la tv generalista che cresce di più (+10%). Eccellenti anche i dati tra i laureati, dove la rete Cairo Communication diretta da Andrea Salerno realizza il 10,56% in prime time risultando seconda dietro solo a Rai1, e sul pubblico alto-spendente (cse 3.0 alta) dove con il 9,05% è terza rete in prime time.

Un grande impegno quotidiano che ha prodotto in totale 5.235 ore di informazione trasmesse nell’anno, ovvero più di 14 ore di media ogni giorno, risultando così prima tra le tv nazionali. Inoltre, sono state 4.199 le ore di diretta trasmesse, ovvero 11 ore e mezza nel giorno medio, risultando così la seconda tra le tv nazionali, appena dietro a Rai1 (4.268).

Fronte web e social, nel 2022 sui siti, app e canali La7/YouTube si registrano ben 647 milioni di stream views, pari a +19%, mentre sono 6,5 milioni i follower complessivi sui social network (+11%) e 16,5 milioni le interazioni (+11%). Numeri che portano La7 - sul fronte digital - ad essere nel 2022 il primo Canale rispetto ai competitor con oltre 33 minuti medi di visione in streaming live (33:27).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 14:01

