Ascolti Tv 1° maggio 2019. A Rai 1 sono Messi bene con la Champions, ma la d'Urso è una roccaforte

Ascolti Tv di mercoledì 1° maggio 2019. Su Rai1 l’incontro di Champions League Barcellona-Liverpool ha sfiorato i 4 milioni e 900 mila spettatori di media, pari al 20,6% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso (in onda fino all’una e un quarto) è stato seguito da una media di 2 milioni e mezzo di spettatori pari al 14,9% di share con picchi di 3,5 milioni e del 27% (la Buonanotte dei minuti finali 19,2%). Canale 5 sopra il 20% dopo la mezzanotte. Su Rai2 La Risposta è nelle Stelle 7%. Su Italia 1 Alice Oltre lo Specchio 5,3%. Su Rai3 il Concerto del Primo Maggio 2019 in onda dalle 20 alle 24 è stato seguito da 1,2 milioni e dal 5,7% (dalle 20 alle 21: 1.466.000 e 6,9%; dalle 21 alla fine: 1.133.000 e 5,4%). Su Rete4 Ben Hur 6,5 di share. Su La7 Atlantide 1,7%. Su Tv8 Maschi contro Femmine 2,7%. Sul Nove Leonardo Il genio che immaginò il futuro 2,1%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia La Notizia 3,9 milioni e il 16,5%. Su Rai2 Tg2 Post 4,5%. Su Italia1 CSI 4,2%. Su La7 Otto e Mezzo 6,5%. Nel Preserale su Rai 1 L'Eredità 3,9 milioni (22,7%), su Canale 5 Caduta Libera 3,2 milioni (18,7%).