Ascolti Tv 1 giugno 2023, il 22.5% dei telespettatori "Ancora Insieme" con Gigi D'Alessio

Ascolti Tv giovedì 1° giugno 2023, in prima serata su Rai1 “Gigi, Uno Come Te Ancora Insieme” ha conquistato una media di 3.366.000 spettatori pari al 22.5% di share (Il Sogno Continua di 10 minuti a 1.348.000 e il 17.4%). Su Canale5 Zelig in replica 1.908.000 spettatori con share del 14.2% (By Night di 9 minuti a 760.000 e il 15.3%). Su Rai2 Snake Eyes G.I Joe Le origini 606.000 (3.7%). Su Italia1 Chicago Fire 1.136.000 pari al 6.4%. Su Rai3 Indovina chi viene a cena 871.000 con il 4.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 996.000 pari al 7.4%. Su La7 Piazzapulita 655.000 e il 4.9%. Su Tv8 Il vento del perdono 442.000 (2.6%). Sul Nove Angelo Izzo Cuore nero 305.000 (1.7%). Su Iris Ancora 48 ore 377.000 (2.1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 3.928.000 con il 23%, mentre Affari Tuoi 4.698.000 con il 25.2%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.448.000 pari al 24.4%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 2.569.000 (19.6%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA