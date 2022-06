Ascolti Tv 19 giugno 2022, tra Mina Settembre e Padrenostro vince il Gp su Tv8. Ma Liorni va ancora più veloce

Ascolti tv del 19 giugno 2022 in prima serata la sfida tra le replica della fiction Mina Settembre con Serena Rossi e la prima del film Padrenostro con Pierfrancesco Favino è stata vinta dalla Formula Uno. Su Tv8, infatti, la differita del Gran Premio del Canada è stata seguita da 2.357.000 telespettatori di media con il 15,2% di share. Su Rai1 la replica di Mina Settembre ha conquistato una media di 2.169.000 spettatori pari al 13,5% di share. Su Canale5 la prima tv di Padrenostro da 1.490.000 spettatori medi con il 10,6% di share. Su Rete4 Zona Bianca 680.000 (5,8%). Su La7 Non è l’Arena 686.000 (5,7%). Su Italia1 Una notte da leoni 2: 800.000 (5,3%). Su Rai2 la serie 9-1-1 registra 826.000 spettatori (5,1%) e 9-1-1 Lone Star 833.000 (5,2%). Su Rai3 il ritorno di Kilimangiaro Estate 686.000 (4,5%). Sul Nove Elvis Presley Un Mito Senza Tempo 185.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.572.000 (16,2%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.171.000 (13,8%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.009.000 (6,5%). Su Rete4 Controcorrente 699.000 (4,6%) e 833.000 (5,3%). Su La7 In Onda 754.000 (4,8%). Su Rai3 Sapiens Un solo Pianeta 530.000 (3,4%). Sul Nove Little Big Italy 226.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.305.000 (26,7%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 1.764.000 (14,7%).

