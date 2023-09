Ascolti Tv 18 settembre 2023, Montalbano arresta il Gf, senza Matano risorge Merlino. Diaco super

Ascolti tv lunedì 18 settembre 2023, in prima serata su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica con l’episodio datato 2005 “Il giro di boa” ha conquistato una media di 3.210.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 Grande Fratello 2.199.000 spettatori con share del 18% . Su Rai2 il debutto di Fake Show Diffidate delle Imitazioni con Max Giusti 722.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 I mercenari 2 1.237.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Presadiretta 1.043.000 con il 5.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica679.000 (5.2%). Su La7 Promised Land 457.000 e il 2.7%. Su Tv8 Attacco al potere Olympus Has Fallen 407.000 (2.5%). Sul Nove Little Big Italy513.000 con il 3%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 3.911.000 spettatori con il 20.2%, Affari Tuoi 3.900.000 e 19.8%. Su Canale5 Paperissima Sprint Estate 2.895.000 pari al 14.5%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.912.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Caduta Libera 2.685.000 spettatori (18.8%).

Nel DayTime senza Vta in diretta risorge Pomeriggio Cinque 1.540.000 spettatori pari al 19.4% nella prima parte e 1.593.000 spettatori pari al 18.4% nella seconda parte (I Saluti a 1.416.000 e il 15.2%). Su Rai2 Bellama’ con Pierluigi Diaco continua a crescere. Scorsa settimana con sole 3 puntate media 5.2. Raggiunto il 6% di share.

