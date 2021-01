Ascolti Tv 18 gennaio 2021, al pomeriggio c'è la politica ma tutti guardano Uomini e Donne

Ascolti Tv ieri lunedì 18 gennaio 2021. Su Rai1 la seconda puntata di Mina Settembre ha conquistato una media di 5.980.000 spettatori pari al 23,7% di share (primo episodio 6.156.000 e il 22,6%, secondo episodio 5.806.000 e il 24,8%). Su Canale5 Grande Fratello Vip 3.215.000 e 19% (Grande Fratello Vip Night a 1.454.000 e il 28,9%). Su Rai2 Tg2 Post Speciale: Le Sorti del Governo 848.000 (3,2%). Su Italia1 I mercenari 2 1.470.000 (5,8%). Su Rai3 Report 1.289.000 (5,1%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.101.000 (5,6%). Su La7 TgLa7 Speciale 838.000 (3,3%). Sui canali SkySport Cagliari-Milan 1.017.000 (3,7%). Su Tv8 Il codice Da Vinci 422.000 (1,9%). Sul Nove Ammutta Muddica 672.000 (2,7%). Su Rai4 Look Away Lo sguardo del male 489.000 (1,9%). Su Iris Nemico pubblico 525.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.134.000 (18,2%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.549.000 (16,2%). Su La7 Otto e Mezzo 2.440.000 (8,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.711.000 (6,1%) nella prima parte e 1.397.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai3 Che Succ3de? 1.373.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.762.000 (6,2%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.285.000 (4,6%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 527.000 (1,9%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 523.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.183.000 (22,3%). Su Canale5 Caduta Libera 3.821.000 (16,9%). Su Rai2 Rai Parlamento 995.000 (5,1%). Su La7 TgLa7 Speciale 692.000 (3,8%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione alle 3.304.000 (13,7%). Alle 20 Tg1: 6.482.000 (24,5%), Tg5: 5.217.000 (19,4%), Tg La7: 1.853.000 (6,9%).

Nel daytime gli speciali sulla politica fanno bene a Uomini e Donne che vola a una media di 3.505.000 spettatori pari al 24,7%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 1.247.000 (10,2%). Su Canale5 Tg5 Notte (o meglio tarda notte) 524.000 (14,2%). Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone 518.000 (5,7%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 11:45

