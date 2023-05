Ascolti Tv 17 maggio 2023, Luce dei Tuoi Occhi illumina Canale5. Sciarelli meglio di Rai1

Ascolti Tv, mercoledì 17 maggio 2023 in prima serata su Rai1 The Help ha conquistato una media di 1.834.000 spettatori pari all'11.5%. Su Canale 5 l'ultima puntata della fiction Luce dei Tuoi Occhi 2 è stata vista da una media di 2.957.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Rai2 la sesta stagione di The Good Doctor ha interessato 996.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi - Ai Confini del Mondo 953.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Chi l'ha Visto? 1.972.000 spettatori pari ad uno share del 12%. Su Rete4 Controcorrente 836.000 con il 5.9% di share. Su La7 Sacrificate Cassino! 537.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Tv8 Monuments Man 336.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Brick Mansions 334.000 spettatori con l'1.9%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.418.000 con il 22.4%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.843.000 (25.2%). Su Canale 5 Avanti un Altro! Story 2.651.000 (18.1%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 10:40

