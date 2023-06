Ascolti Tv 16 giugno 2023, chiusura di stagione col botto per Propaganda Live su La7 In prima serata su Rai1 Arena di Verona – 100 Anni in una Notte, in onda dalle 20:38 alle 1, ha conquistato una media di 1.789.000 spettatori pari al 13.1% di share







Marco Castoro di Ascolti Tv venerdì 16 giugno 2023, in prima serata su Rai1 Arena di Verona – 100 Anni in una Notte, in onda dalle 20:38 alle 1, ha conquistato una media di 1.789.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 la semifinale dell’Isola dei Famosi, dalle 21:47 alle 1:15, è stata seguita da una media di 1.977.000 spettatori con share del 16.5%. Su Rai2 Tutti Mentono 788.000 (4.9%). Su Italia1 Chicago P.D. 1.088.000 pari al 7.1%. Su Rai3 Book Club – Tutto può succedere 766.000 con il 4.6%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie 1.474.000 (11.2%). Su La7 finale di stagione col botto per Propaganda Live che raggiunge 986.000 spettatori e il 7.7%, con un ritratto di Berlusconi rispettoso e pieno di ironia. Su Tv8 la partita di qualificazione agli Europei Malta-Inghilterra 275.000 (1.6%). In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 3.549.000 con il 22.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint 2.960.000 pari al 17.3%. Su Rai2 Tg2 Post 687.000 (4%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.102.000 con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.028.000 (6.4%), Un Posto al Sole 1.393.000 (8.1%). Su Rete4 Stasera Italia 796.000 (4.9%) e 954.000 (5.5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.314.000 (7.8%). Nel Preserale su Rai1 L’Eredità chiude con 3.129.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 Caduta Libera 2.052.000 (17.5%). Nel daytime al pomeriggio da segnalare su Rai 1 La Vita in Diretta con un ascolto di 2.123.000 spettatori di media e 26.7% di share. Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Giugno 2023, 11:44

